بقايا حيوانات بحرية مفترسة على قمة إيفرست

كشفت وسائل إعلام صينية، عن عثور علماء معهد الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع لأكاديمية العلوم الصينية، على بقايا متحجرة لاثنين من الحيوانات البحرية المفترسة عمرها 212- 215 مليون عام.

بقايا حفريات

ولفتت وكالة شينخوا الصينية للأنباء إلى أن العلماء عثروا على هذه البقايا في منطقة التبت ذات الحكم الذاتي، وتعود لحيوان هيمَلاياصور البحري المفترس.

وأردفت: عثر العلماء على هذه البقايا على ارتفاع 4000 متر فوق مستوى البحر وعلى بعد 100 كيلومتر من معسكر لمتسلقي الجبال.

ويبدو أن حركة الصفائح التكتونية رفعت هذه الأحافير من قاع المحيط، وانتهى بها الأمر في هذا المكان المرتفع، بحسب الخبراء.

وبحسب العلماء، كان طول هذه الحيوانات البحرية المفترسة نحو 10 أمتار ولها فم مطول وأسنان حادة، وكانت تتغذى على الأسماك واللافقاريات.

جبل إيفرست

من المعروف أن 170 عالمًا يدرسون حاليًّا حالة المياه والوضع البيئي في جبل إيفرست. ويقع هذا الجبل على هضبة تشينغهاي في التبت ويعرف باسم سقف العالم وبرج مياه آسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن لهذه الرحلة الاستكشافية أهمية كبيرة بالنسبة لدراسة تأثير تغير المناخ والبيئة في منطقة إيفرست وفي أجزاء أخرى من العالم.