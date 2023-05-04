بكاء رئيس البرازيل السابق بعد مداهمة الشرطة لمنزله

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بكى الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، عند حديثه عن مداهمة الشرطة لمنزله وتفتيشه بالعاصمة برازيليا كجزء من تحقيق يجريه القضاء بشأن بيانات مغلوطة عن كورونا
جاء ذلك أثناء مقابلة أجراها مع إذاعة محلية برازيلية، أمس الأربعاء، حيث ظهر وهو دامع العينين لا يتمكن من متابعة ما كان يتحدث، وهو مداهمة الشرطة لمنزله وتفتيشه في العاصمة برازيليا.
يشار إلى أن بولسونارو الذي عاد قبل شهر بعدما قضى شهرين في الولايات المتحدة بعد خسارته للانتخابات في نوفمبر الماضي، سيمثل الأربعاء المقبل أمام قاض ليدلي أمامه بشهادته في ما يتهمونه به، وهو إدخاله بين نوفمبر 2021 ويناير العام الماضي، بيانات خاطئة حول التطعيمات ضد فيروس “كورونا” إلى أنظمة وزارة الصحة، وبسببها تم اعتقال مساعده السابق Mauro Cid Barbosa وحارسيه .
أما تفتيش الشرطة الاتحادية لمنزله، فكان مهينًا له بعض الشيء، بحسب ما رواه هو في المقابلة مع إذاعة Jovem Pan المحلية، وملخصه أن الشرطة صادرت هاتفه المحمول وجهازي كومبيوتر، إضافة إلى تفتيشها أمتعة زوجته Michelle Bolsonaro وحقيبة يدها، كما تم تصويرهما على مرأى من ابنتهما الوحيدة.