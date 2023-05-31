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داخل بقايا هياكل عظيمة لـ 34 فردًا

بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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تمكن الباحثون في معهد فرانسيس كريك، من تحديد أقدم دليل على وجود الطاعون ببريطانيا.

4000 عام

وبحسب ورقة بحثية نشرت، بمجلة نيتشر كومينيكيشن، عثر على عينات عمرها 4000 عام للبكتيريا المسببة للطاعون.

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وأفادت الورقة البحثية بأن العينات وجدت في بقايا هياكل عظيمة تعود لـ 34 فردًا في موقعين.

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