بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة حظر تجول ليلي في بورتسودان بدر بن سلطان يتوّج أكثر من 19 ألف خريج بأم القرى واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
تمكن الباحثون في معهد فرانسيس كريك، من تحديد أقدم دليل على وجود الطاعون ببريطانيا.
وبحسب ورقة بحثية نشرت، بمجلة نيتشر كومينيكيشن، عثر على عينات عمرها 4000 عام للبكتيريا المسببة للطاعون.
وأفادت الورقة البحثية بأن العينات وجدت في بقايا هياكل عظيمة تعود لـ 34 فردًا في موقعين.