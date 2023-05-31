بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا

تمكن الباحثون في معهد فرانسيس كريك، من تحديد أقدم دليل على وجود الطاعون ببريطانيا.

4000 عام

وبحسب ورقة بحثية نشرت، بمجلة نيتشر كومينيكيشن، عثر على عينات عمرها 4000 عام للبكتيريا المسببة للطاعون.

وأفادت الورقة البحثية بأن العينات وجدت في بقايا هياكل عظيمة تعود لـ 34 فردًا في موقعين.