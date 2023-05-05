Icon

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا Icon توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على 5 مناطق حتى مساء السبت Icon دياز يخطط للدفع بـ عبدالله الحمدان أساسيًّا Icon بكين تدين افتراءات كندا وتتوعدها بالرد Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار Icon سعر التعاقد مع ماك أليستر يصدم ليفربول Icon تأجيل رحلة طيران أمريكية لثلاث ساعات بسبب النحل Icon طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات Icon الهلال يسعى للتتويج بثالث بطولاته في الأراضي اليابانية Icon التعامل مع كورونا أصبح مثل بقية الفيروسات التنفسية الأخرى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تنظر في طرد دبلوماسيين صينيين

بكين تدين افتراءات كندا وتتوعدها بالرد

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
بكين تدين افتراءات كندا وتتوعدها بالرد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن بكين، دانت ما وصفته بـ”افتراء وتشهير لا أساس لهما” من قبل كندا التي استدعت السفير الصيني في أوتاوا وتنظر في طرد دبلوماسيين صينيين متّهمين بالسعي لترهيب نائب كندي ينتقد بكين.

التدخلات المفترضة

وقالت صحيفة “غلوب أند ميل” الكندية، الاثنين، في تقرير لها: إن الحكومة تغاضت عن “التدخلات” المفترضة من جانب السلطات الصينية في الشؤون الكندية.

قد يهمّك أيضاً
دانية الشافعي تثير الجدل بعد حجب وجه خطيبها

دانية الشافعي تثير الجدل بعد حجب وجه خطيبها

الآسيوي يُحذر أوراوا من قدرات إيغالو

الآسيوي يُحذر أوراوا من قدرات إيغالو

وأفادت الصحيفة، بأن وكالة الاستخبارات الصينية خططت لفرض عقوبات على النائب مايكل تشونغ وأقارب له يقيمون في هونغ كونغ بسبب تصويته في فبراير 2021 لصالح مشروع قانون يصنّف معاملة الصين لأقلية الأويغور على أنها ترقى لـ”إبادة جماعية”.

وأثارت هذه المسألة غضب النائب مايكل تشونغ. وطالب نواب معارضون لرئيس الحكومة جاستن ترودو هذا الأسبوع بأن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذه المسألة التي تسبّب احتجاجات.

استدعاء سفير الصين

ولفتت معلومات إلى دور لمسؤول دبلوماسي في قنصلية الصين في تورونتو في القضية، ما دفع أوتاوا لاستدعاء سفير الصين لديها الخميس، وقالت: إنها “تدرس جميع الاحتمالات ومنها طرد دبلوماسيين”.

وردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الجمعة، معتبرة أن “كندا تفتري وتشوّه بطريقة لا أساس لها سير العمل الطبيعي للسفارات والقنصليات الصينية في كندا”.

وشددت على أن “الصين غير راضية أبدًا عن ذلك وتعارضه بشدة”، مشيرة إلى أن السفير الصيني “أبلغ وزارة الخارجية الكندية” عن هذه “الاحتجاجات القوية”.

تنديد السفارة الصينية

كما نددت السفارة الصينية في أوتاوا باستدعاء السفير كونغ بيوو.

ونقلت السفارة عن كونغ قوله في اجتماع مع مسؤول دبلوماسي كندي رفيع: إنه “بدافع التحيز الأيديولوجي، يقوم بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية بالتلاعب بقضايا متعلقة بالصين، ومهاجمة الصين وتشويه سمعتها”.

وأضاف: “ينبغي عدم تشويه الأداء الطبيعي للمسؤولين الصينيين الدبلوماسيين والقنصليين، وعدم انتهاك سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية”.

كلام فارغ

ونفت وزارة الخارجية الصينية ارتكاب أي مخالفة، وشددت على أن القضية “ضخّمها” بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية.

واعتبرت المتحدثة ماو نينغ الاتهامات “كلامًا فارغًا ومهزلة سياسية”. وقالت: “من المشروع تمامًا والضروري أن تردّ الصين بقوة”.

وباتت الاتهامات التي تنفيها بكين، موضوع جلسات مفتوحة تجريها لجنة برلمانية وتحقيقات لوكالة الانتخابات الكندية.

مراكز الشرطة الصينية

كما فككت الشرطة الاتحادية العديد من مراكز الشرطة الصينية السرية في كندا، يُعتقد أنها أقيمت لمضايقة رعايا صينيين.

وكان ترودو قال في وقت سابق: إن أجهزة الاستخبارات الكندية أخفت معلومات بشأن تهديدات تستهدف تشونغ قبل عامين.

وقال: إن أجهزة الاستخبارات “قررت أن الأمر لم يستدعِ أخذه إلى مستوى أعلى؛ لأنه لم يكن مصدر قلق كبير”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم