بلومبرغ: الأسلحة الروسية تمثل خطرًا على طائرات F-16 الأمريكية

قالت وكالة بلومبرغ، اليوم الأحد، إن مقاتلات F-16 الأمريكية التي تعتزم الدول الغربية إرسالها إلى كييف، ستكون معرضة لأحدث المعدات العسكرية الروسية وهدفًا لها.

مقارنة سريعة

وأشارت إلى أن مقاتلات إف 16 إذا تم تسليمها إلى كييف سيتم استخدامها لأغراض دفاعية أو ستشارك في عمليات خطيرة، مضيفة أن الطائرات الأمريكية تبقى إمكانياتها أقل من ناحية عمل الرادارات والصواريخ، وذات مدى أقصر مقارنة بأحدث المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وبحسب الوكالة، فإن كييف سيتعين عليها كبح توقعاتها المعلنة، مضيفة بالقول إنه سيكون الأمر كما لو أنهم انتقلوا من طراز سيارات قديمة جدًا إلى طرازات أحدث بقليل لكنها تبقى قديمة.

تدريب الطيارين الأوكرانيين

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة السبع في اليابان، عن نية الحلفاء البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف -16 الأمريكية ومقاتلات أخرى من الجيل الرابع من الإنتاج الغربي.