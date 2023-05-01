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بالاتفاق مع الصين والهند وروسيا

بلومبرغ: خطة عربية لتخفيف الاعتماد على الدولار

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
بلومبرغ: خطة عربية لتخفيف الاعتماد على الدولار
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة بلومبرغ إن هناك خطة عربية، لدراسة تخفيف الاعتماد على الدولار في تعاملاتها التجارية الدولية، لاسيما استيراد السلع الغذائية والمواد الأولية من الصين والهند وروسيا.

خطط التبادل التجاري

ولفتت الوكالة إلى أن السعودية أبلغت بكين، بداية العام الحالي، بأنها منفتحة على المناقشات حول التبادل التجاري بين السعودية والصين باعتماد عملاتٍ غير الدولار، وسبق ذلك، خلال ديسمبر، تصريح وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن التجارة بعملات بجانب الدولار الأميركي.

بلومبرغ: خطة عربية لتخفيف الاعتماد على الدولار

كما تدرس الإمارات ومصر سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية بعملاتهما المحلية، وكان وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، أوضح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، في ديسمبر، أن بلاده في مرحلة مبكرة من المناقشات مع الهند بشأن استخدام الدرهم والروبية في تبادلهما التجاري، الذي سيقتصر فقط على التجارة غير النفطية.

زيادة الطلب على اليوان والروبية

كما أن مصر تولي خيار اليوان والروبية والروبل اهتمامًا كبيرًا، فبحسب وزير التموين المصري علي مصيلحي قال: نحن نفكر جديًا بالاستيراد من دول باعتماد عملاتها المحلية والجنيه المصري، وقطعنا جزءاً كبيراً من هذه السكة الطويلة مع الصين والهند وروسيا.

وبدوره، يعتزم العراق، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، سداد قيمة واردات القطاع الخاص من الصين بعملة اليوان، وضخ العملة الأجنبية في النظام المالي للمساعدة في تخفيف الضغط على الدينار.

ووفقًا لبيان صادر عنه في فبراير، أعلن البنك المركزي العراقي أنه سيوفر اليوان لجهات الإقراض المحلية للتعامل مع نظرائها في الصين، كما سيؤمن العملة الصينية إلى المستفيدين النهائيين أيضاً عبر بعض حسابات البنك المركزي الخاصة.

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