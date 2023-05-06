بلومبيرغ: أمريكا تستعد لنشر روبوتات بحرية في الشرق الأوسط 

بطل دوري روشن يُشارك في مونديال الأندية 2023 كاريلو يسجل ثاني هدف عكسي في نهائي آسيا عصابة من المقيمين روجت الشبو المخدر في قبضة رجال المكافحة حضور لافت لزوجتي بايدن وزيلينسكي خلال مراسم التتويج القبض على مقيم ومخالف ومواطن لترويجهم المواد المخدرة تحطم مقاتلة إف-16 أمريكية في كوريا الجنوبية أوراوا يتوج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال خصم أردوغان يتفوق عليه في استطلاعات الرأي اعتقال زعيم حركة مناهضة للملكية خلال مراسم التتويج تشارلز الثالث يؤدي القسم ملكًا لبريطانيا
قالت وكالة بلومبيرغ، إن أمريكا تدرس استعدادها لنشر روبوتات بحرية في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك ضمن خطواتها لمحاربة إيران.
وعن ذلك، قال الأدميرال، براد كوبر، قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة إن بلاده تعمل على تشغيل أكثر من 100 روبوت بحري من ضمنهم زوارق بحرية مسيرة عن بعد، بحلول نهاية صيف هذا العام.
وكشف أنه في فبراير الماضي تم إدخال 50 روبوتًا بحريًا، والتي تعمل بتكنولوجيا فعالة بتكاليف معقولة، وهو ما سينعكس على تعميق الشراكات الأمريكية في المنطقة.
ويأتي ذلك، في وقت احتجزت فيه إيران ناقلتي نفط خلال أسبوع واحد أثناء إبحارها عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.
بالإضافة إلى إيران، فإن الولايات المتحدة قلقة بشأن جهود الصين لتوسيع العلاقات العسكرية والأمنية في المنطقة التي اعتمدت تاريخيًا على واشنطن لتلبية الاحتياجات الدفاعية.
والصين الشريك التجاري الأكبر لمعظم تلك الدول والمشتري الأكبر للنفط الخام من المنطقة، لديها بالفعل قاعدة بحرية في جيبوتي في القرن الأفريقي.
وفي مارس، أجرت الصين مناورات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا في خليج عمان، وقال كوبر، مشيرًا إلى تلك التدريبات: لا يمكنك مقارنة تمرين بدائي بالتكامل المعقد الواسع مع الشركاء الكبار هنا.