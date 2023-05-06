بلومبيرغ: أمريكا تستعد لنشر روبوتات بحرية في الشرق الأوسط 

قالت وكالة بلومبيرغ، إن أمريكا تدرس استعدادها لنشر روبوتات بحرية في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك ضمن خطواتها لمحاربة إيران.

100 روبوت بحري

وعن ذلك، قال الأدميرال، براد كوبر، قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة إن بلاده تعمل على تشغيل أكثر من 100 روبوت بحري من ضمنهم زوارق بحرية مسيرة عن بعد، بحلول نهاية صيف هذا العام.

وكشف أنه في فبراير الماضي تم إدخال 50 روبوتًا بحريًا، والتي تعمل بتكنولوجيا فعالة بتكاليف معقولة، وهو ما سينعكس على تعميق الشراكات الأمريكية في المنطقة.

ويأتي ذلك، في وقت احتجزت فيه إيران ناقلتي نفط خلال أسبوع واحد أثناء إبحارها عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.

قلق بشأن جهود الصين

بالإضافة إلى إيران، فإن الولايات المتحدة قلقة بشأن جهود الصين لتوسيع العلاقات العسكرية والأمنية في المنطقة التي اعتمدت تاريخيًا على واشنطن لتلبية الاحتياجات الدفاعية.

والصين الشريك التجاري الأكبر لمعظم تلك الدول والمشتري الأكبر للنفط الخام من المنطقة، لديها بالفعل قاعدة بحرية في جيبوتي في القرن الأفريقي.

وفي مارس، أجرت الصين مناورات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا في خليج عمان، وقال كوبر، مشيرًا إلى تلك التدريبات: لا يمكنك مقارنة تمرين بدائي بالتكامل المعقد الواسع مع الشركاء الكبار هنا.