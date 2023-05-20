Icon

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي Icon الشرطة البريطانية تبحث عن سبايدر مان Icon جماهير الاتحاد: فيلانويفا أفضل من كورونادو Icon لقطات لتدفق شلالات الحبلة بعسير Icon موظفو تويتر يقاضون إيلون ماسك Icon ريانة برناوي وعلي القرني يشاركان لحظاتهما الأخيرة قبل الانطلاق للفضاء Icon جائزة عالمية كبرى لتعليم عسير في معرض آيسف الدولي Icon وليد الفراج: الكل استفاد من أخطاء التحكيم وتضرر بها Icon بلينكن لـ البرهان: اتفاق جدة يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية Icon رئيسة وزراء إيطاليا: لن نرسل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
طالبه بالتحلي بالمرونة وصفات القيادة

بلينكن لـ البرهان: اتفاق جدة يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
بلينكن لـ البرهان: اتفاق جدة يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم السبت، مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان المحادثات الجارية في جدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

محادثات جدة

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “تحدث وزير الخارجية اليوم مع قائد القوات المسلحة السودانية عن المحادثات الجارية في جدة والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف قصير المدى وفعال لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الضرورية”.

قد يهمّك أيضاً
الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر

إدراج منتجات الأمن السيبراني في قائمة المحتوى المحلي

إدراج منتجات الأمن السيبراني في قائمة المحتوى المحلي

وأضاف البيان: أن “بلينكن حث البرهان على التحلي بالمرونة وصفات القيادة”. وأدان أعمال العنف التي ارتكبها الطرفان والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين.

قد يهمّك أيضاً
الجدعان مُرحِّبًا بعودة سوريا: الأزمات أظهرت أهمية التكامل بين الدول

الجدعان مُرحِّبًا بعودة سوريا: الأزمات أظهرت أهمية التكامل بين الدول

442 ألف مواطن يشاركون في مناقشة 360 قضية رأي عام

442 ألف مواطن يشاركون في مناقشة 360 قضية رأي عام

تقديم المساعدات الإنسانية

وأكد بلينكن، بحسب البيان، أن اتفاق جدة سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم بقوة تطلعات الشعب السوداني لحكومة مدنية وسودان مستقر وديمقراطي.

أزمة السودان

ويشهد السودان نزاعًا منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأوقعت المعارك منذ اندلاعها قرابة ألف قتيل غالبيتهم من المدنيين، ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

ومنذ اندلاع الحرب باءت بالفشل جهود عدة لإرساء هدنة دائمة، علماً بأن ممثلين للطرفين يجرون محادثات في جدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى STC
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

وظائف
بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك
الرياضة

بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن...

الرياضة
القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية قبل ساعات من الخسوف
السعودية اليوم

القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية...

السعودية اليوم
مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة...

أخبار أمنية
مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا
غرائب

مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من...

غرائب
التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي كأس الملك
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي...

الرياضة
دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس الملك غدًا
آخر الاخبار

دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس...

آخر الاخبار
ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي
الرياضة

ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي

الرياضة