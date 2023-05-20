بلينكن لـ البرهان: اتفاق جدة يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم السبت، مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان المحادثات الجارية في جدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

محادثات جدة

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “تحدث وزير الخارجية اليوم مع قائد القوات المسلحة السودانية عن المحادثات الجارية في جدة والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف قصير المدى وفعال لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الضرورية”.

وأضاف البيان: أن “بلينكن حث البرهان على التحلي بالمرونة وصفات القيادة”. وأدان أعمال العنف التي ارتكبها الطرفان والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين.

تقديم المساعدات الإنسانية

وأكد بلينكن، بحسب البيان، أن اتفاق جدة سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم بقوة تطلعات الشعب السوداني لحكومة مدنية وسودان مستقر وديمقراطي.

أزمة السودان

ويشهد السودان نزاعًا منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأوقعت المعارك منذ اندلاعها قرابة ألف قتيل غالبيتهم من المدنيين، ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

ومنذ اندلاع الحرب باءت بالفشل جهود عدة لإرساء هدنة دائمة، علماً بأن ممثلين للطرفين يجرون محادثات في جدة.