Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط حضور عدد من الأصدقاء

بنجلاديشي يحتفل في كورنيش جدة بعقد قرانه على زوجته الثالثة

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
بنجلاديشي يحتفل في كورنيش جدة بعقد قرانه على زوجته الثالثة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” احتفال البنجلاديشي عبدالرازق، على كورنيش جدة بعقد قرانه الذي تم عبر الاتصال المرئي.

زوجة ثالثة

وقال عبدالرازق بحضور عدد من أصدقائه في مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، إنه احتفل بعقد قرانه على الزوجة الثالثة، حيث لديه 3 أطفال.

قد يهمّك أيضاً
علي وريانة في أولى لحظات انعدام الجاذبية داخل قمرة مركبة الفضاء

علي وريانة في أولى لحظات انعدام الجاذبية داخل قمرة مركبة الفضاء

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة

وأوضح أنه لم يشاهد عروسه الجديدة من قبل، وتعرف عليها عبر الاتصال المرئي، حيث خطبها له والده، وتم عقد القران من خلال التليفون، مشيرًا إلى أن زوجته ستأتي إلى السعودية بعد شهر لإقامة حفل الزفاف.

قد يهمّك أيضاً
هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة بعد المناشدات السعودية الأمريكية

هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة بعد المناشدات السعودية الأمريكية

إحباط تهريب 4.5 كجم كوكايين مخبأة في إرساليات

إحباط تهريب 4.5 كجم كوكايين مخبأة في إرساليات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة