بندر بن سعود: جامعة الفيصل تمنح درجة الدكتوراه .. قريباً

كشف صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود, الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة الفيصل أن الجامعة قريباً ستكون من الجامعات التي تمنح درجة الدكتوراه في المملكة، وأن العمل جارٍ بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم.

إضافة كليات جديدة

وأضاف أن الجامعة تشهد تطوراً كبيراً، بإضافة كليات جديدة وبرامج متميزة، جعلتها قِبلة للكثيرين من الطلاب للالتحاق بها، معبراً عن سعادته بالمستوى العلمي الذي يحققه أبناء الجامعة، مشيداً بخريجة جامعة الفيصل ريانة البرناوي التي أصبحت أول رائدة فضاء سعودية، واصفاً المشهد بأنه: “فخر لنا جميعاً”.

منح درجة الدكتوراه قريباً

جاء ذلك خلال رعاية سموه أمس احتفال جامعة الفيصل بالرياض بتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة وكلية العلوم والدراسات العامة، إضافة إلى الحاصلين على درجة الماجستير في كليتي إدارة الأعمال والطب على الترتيب، بقاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.

واستهل حفل التخرج بالنشيد الوطني للمملكة العربية السعودية، ثم مسيرة للخريجين، أتبع ذلك تلاوة مباركة من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم قصير عن جامعة الفيصل وإنجازاتها على الصعيد العلمي.

من جهته أكد رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، أن الجامعة مدينة بالشكر والتهنئة لصاحب المشروع ورائد فكرته صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سعود قائلاً: ” إذا عدنا إلى بدايات هذه الجامعة التي ابتدأت ذات يوم ليس بالبعيد بقرار من مؤسسة الملك فيصل الخيرية فكنتم الشخصية المؤتمنة لتنفيذ هذا القرار”.

وقال أيضاً: “أرفع إلى مولاي ملك الأجيال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى مقام عضده وساعده ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ملهم الرؤى ومفسر الرؤية السعودية الجديدة، صادق الولاء وعظيم الامتنان، مضيفاً: “وعظيم الشكر وخالص التقدير إلى مؤسس هذا الكيان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز نائب رئيس أمناء مجلس الجامعة”.

وفي الختام قدم خالص الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز نائبة رئيس الجامعة للتطوير والعلاقات الخارجية ولسعادة الأستاذ الدكتور خالد بن مناع القطان نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية عميد كلية الطب ولسعادة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد اليوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث والابتكار ولأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.