بنك إنجلترا يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

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رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، متماشيًا مع التوقعات.
جاء قرار بنك إنجلترا متوافقًا مع توقعات المحللين، ومستبعدًا في الوقت ذاته ركود الاقتصاد البريطاني.
يذكر أن بنك إنجلترا كان من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لرفع معدلات الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث رفع الفائدة منذ ديسمبر 2021 اثنتي عشر مرة حتى الآن، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
ارتفاع التضخم
فيما فشل البنك المركزي البريطاني في السيطرة على وتيرة التضخم الذي لا يزال فوق 10 بالمئة والأعلى في غرب أوروبا.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من تحديات كبيرة مع ارتفاع التضخم وتراجع معدلات النمو، حيث تعتبر بريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تعد إلى أوضاع ما قبل انتشار وباء كورونا.