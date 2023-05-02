بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

أعلن مجلس إدارة بنك البلاد عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022، بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

أحقية توزيع الأرباح

وأوضح بنك البلاد، في بيان على “تداول”، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 10 مايو 2023.