بنك الرياض يربح 2 مليار ريال خلال الربع الأول

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|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|4,631,797
|2,421,318
|91.29
|4,092,308
|13.18
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|3,088,348
|2,131,877
|44.87
|2,851,651
|8.3
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|4,036,229
|3,101,534
|30.14
|3,742,242
|7.86
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|2,251,521
|1,744,482
|29.07
|2,235,352
|0.72
|صافي الربح (الخسارة)
|2,019,592
|1,552,589
|30.08
|2,027,831
|-0.41
|إجمالي الدخل الشامل
|1,724,019
|753,674
|128.75
|2,829,722
|-39.07
|جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي