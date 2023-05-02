بنك مورغان ستانلي يسرح 5% من الموظفين

يعتزم بنك مورغان ستانلي الأمريكي شطب حوالي 3000 وظيفة بما يعادل نحو 5% من إجمالي قوة العمل لديه على مستوى العالم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، في جولة ثانية من شطب الوظائف في البنك خلال الأشهر الستة الأخيرة.

ظروف السوق الصعبة

وقالت مصادر لوكالة بلومبرغ للأنباء، إن عمليات الشطب ستشمل مختلف قطاعات البنك باستثناء قطاع إدارة الثروات، مبينة أن ذلك يأتي بسبب ظروف السوق الصعبة.

كان بنك مورجان ستانلي أعلن الشهر الماضي تراجع أرباحه وإيراداته والأصول التي يديرها خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تراجع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول بنسبة 20% إلى 2.84 مليار دولار، مقابل 3.54 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

قلق في وول ستريت

وبحسب وكالة رويترز، قال رئيس الشؤون المالية في مورغان ستانلي، شارون يشايا، في الشهر الماضي، إن إدارة النفقات تمثل أولوية بالنظر إلى حالة عدم اليقين الأوسع في السوق وارتفاع التضخم.

وعانت البنوك الاستثمارية في وول ستريت من تراجع في الصفقات حيث أصبح المستثمرون أكثر حذراً بشأن الأسواق المتقلبة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة.