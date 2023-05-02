صدمة بالأسواق بعد قفز خسائر العملات المشفرة لـ73 مليار دولار وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف” لقطات لجريان السيول غرب القصيم ارتفاع استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% خلال 2022 بنك مورغان ستانلي يسرح 5% من الموظفين ضبط رتب عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من محال الملابس العسكرية القتل تعزيزًا بحق إرهابي تعمد قتل رجال الأمن وتستر على مطلوبين جامعة تبوك تعلن بدء التقديم على برامج الماجستير إنقاذ حياة عشريني من طعنة نافذة في القلب المركزي الأسترالي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة
يعتزم بنك مورغان ستانلي الأمريكي شطب حوالي 3000 وظيفة بما يعادل نحو 5% من إجمالي قوة العمل لديه على مستوى العالم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، في جولة ثانية من شطب الوظائف في البنك خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وقالت مصادر لوكالة بلومبرغ للأنباء، إن عمليات الشطب ستشمل مختلف قطاعات البنك باستثناء قطاع إدارة الثروات، مبينة أن ذلك يأتي بسبب ظروف السوق الصعبة.
كان بنك مورجان ستانلي أعلن الشهر الماضي تراجع أرباحه وإيراداته والأصول التي يديرها خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تراجع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول بنسبة 20% إلى 2.84 مليار دولار، مقابل 3.54 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب وكالة رويترز، قال رئيس الشؤون المالية في مورغان ستانلي، شارون يشايا، في الشهر الماضي، إن إدارة النفقات تمثل أولوية بالنظر إلى حالة عدم اليقين الأوسع في السوق وارتفاع التضخم.
وعانت البنوك الاستثمارية في وول ستريت من تراجع في الصفقات حيث أصبح المستثمرون أكثر حذراً بشأن الأسواق المتقلبة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة.