بنك مورغان ستانلي يلغي 3 آلاف وظيفة جديدة

تلجأ البنوك وشركات الاستشارة في أمريكا إلى تقليص الوظائف في الأسابيع الأخيرة؛ بهدف خفض التكاليف، وسط انخفاض عمليات الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الاندماج هذا العام، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي.

بنك مورغان ستانلي

ووفقًا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، أحدث تلك الشركات هو بنك مورغان ستانلي والذي يسعى لإلغاء ما يقرب من 3000 وظيفة بحلول نهاية يونيو المقبل.

ويعادل الخفض المرتقب ما يقرب من 5% من القوى العاملة في “مورغان ستانلي” بعد استبعاد المستشارين الماليين وموظفي إدارة “الدعم” الذين لا يشملهم القرار.

موظفو إدارة التداول

وكانت “بلومبرغ” قد أشارت سابقًا إلى خطط البنك، حيث قالت: إنه من المتوقع أن تشمل عمليات التسريح موظفي إدارة التداول.

وتأتي خطط “مورغان ستانلي” بعد خفضه حوالي 2% من قوته العاملة في ديسمبر.