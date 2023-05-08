بنك يرفض تمديد قرض لبريطاني بسبب لاجئة أوكرانية

رفض أحد البنوك البريطانية، تمديد فترة قرض بشروط مسهلة لرجل، بعد أن علم أن لاجئة من أوكرانيا وابنتها يعيشان عنده، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تفاصيل الحادثة

وتابعت الصحيفة: اعتبر البنك أن الرجل سيؤجر ملحق المنزل المخصص لإيواء اللاجئين، في المستقبل مقابل المال.

وتحدث البريطاني عن هذه المشكلة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاطب وسائل الإعلام.

ولفتت ديلي ميل إلى أنه بعد اكتشاف منطقة سكنية مناسبة للإيجار، هدده أحد موظفي البنك بإلغاء القرض بشروط مسهلة، وفي هذه الحالة، سيتوجب على البريطاني دفع 9 آلاف جنيه إسترليني إضافية.

واختتمت الصحيفة، بعد نشر القصة، اعتذرت إدارة البنك ووعدت بإبقاء الشروط السابقة.