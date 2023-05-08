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سيتوجب عليه دفع 9 آلاف جنيه إسترليني إضافية

بنك يرفض تمديد قرض لبريطاني بسبب لاجئة أوكرانية

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
بنك يرفض تمديد قرض لبريطاني بسبب لاجئة أوكرانية
المواطن - فريق التحرير

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رفض أحد البنوك البريطانية، تمديد فترة قرض بشروط مسهلة لرجل، بعد أن علم أن لاجئة من أوكرانيا وابنتها يعيشان عنده، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تفاصيل الحادثة

وتابعت الصحيفة: اعتبر البنك أن الرجل سيؤجر ملحق المنزل المخصص لإيواء اللاجئين، في المستقبل مقابل المال.

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وتحدث البريطاني عن هذه المشكلة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاطب وسائل الإعلام.

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ولفتت ديلي ميل إلى أنه بعد اكتشاف منطقة سكنية مناسبة للإيجار، هدده أحد موظفي البنك بإلغاء القرض بشروط مسهلة، وفي هذه الحالة، سيتوجب على البريطاني دفع 9 آلاف جنيه إسترليني إضافية.

واختتمت الصحيفة، بعد نشر القصة، اعتذرت إدارة البنك ووعدت بإبقاء الشروط السابقة.

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