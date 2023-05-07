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يجب أن ننتقل من الاحتواء إلى الهجوم

بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين وعدم تسليم جثامينهم

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين وعدم تسليم جثامينهم
المواطن - فريق التحرير

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دعا وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين وعدم تسليم جثامينهم، كاشفًا النقاب عن سبب مقاطعته لجلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد.

تصريحات عدائية

ووفقًا لصحيفة معاريف العبرية، فقد قال بن غفير وهو زعيم حزب “عوتسما يهوديت” (القوة يهودية) ردًّا على وزير الدفاع يوآف غالانت (من حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو): “إسرائيل يجب أن تنتقل من الاحتواء إلى الهجوم.. على الحكومة الإسرائيلية أن تأخذ زمام المبادرة، وتتبنى قيم اليمين”.

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وأردف: “صحيح، هذه ليست حكومة (عوتسما يهوديت)، لكن الليكود قدم وعودًا أيضًا.. هذا هو السبب في أنني لم أحضر جلسة الحكومة اليوم.. ولهذا السبب لن يحضر أعضاء (عوتسما يهوديت) للتصويت في الكنيست.. نطالب بتبني قيم اليمين”.

وتابع قائلًا: “كلمة واحدة للوزير غالانت.. رأيت العشرات من القتلى.. نحتاج من أجل هؤلاء القتلى وقف الاحتواء ووقف التنازلات، وليس تسليم الجثث وإطلاق سراح الأسرى، ولكن قتلهم”، على حد زعمه.

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