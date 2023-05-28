بوبا العربية تربح 230 مليون ريال خلال 3 أشهر

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أعلنت شركة “بوبا العربية” للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل أرباح قبل الزكاة بـ 230 مليون ريال مقابل 104 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 122 في المائة.
وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 5.4 مليارات ريال خلال الربع الأول، مقابل 4.2 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 28 في المائة.
وتابع البيان أن ربحية السهم بلغت خلال الربع الحالي 1.26 ريال للسهم مقابل 0.40 ريال للسهم من الربع المماثل من العام السابق وذلك بقسمة صافي الدخل البالغ 188,596 ألف ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 149,328 ألف سهم للربع الحالي و60,280 ألف ريال سعودي على 149,497 ألف سهم من الربع المماثل من العام السابق.
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