بوتين: حرب أخرى اندلعت ضد روسيا وسنتعامل معها

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحرب اندلعت ضد روسيا مرة أخرى، مضيفًا أنه مثلما هزمت بلاده الإرهاب الدولي ستحمي سكان دونباس وتضمن أمنها أيضًا.

نقطة تحول حاسمة

وقال بوتين خلال العرض العسكري المقام احتفالاً بعيد النصر على النازية في الحرب العظمى: الحضارة مرة أخرى عند نقطة تحول حاسمة، فقد اندلعت حرب حقيقية مرة أخرى ضد وطننا، لكننا هزمنا الإرهاب الدولي، وسنحمي أيضًا سكان دونباس، وسنضمن أمننا”.

وأضاف أنه بالنسبة لروسيا لا توجد شعوب صديقة وغير صديقة لا في الغرب ولا في الشرق، مؤكدًا أن روسيا تريد أن ترى مستقبلاً سلميًا وحرًا ومستقرًا ونعتبر أيديولوجية التفوق الإجرامية والقاتلة، متابعًا: ومع ذلك، لا تزال نخب العولمة الغربية تثير الصراعات والانقلابات الدموية، وتزرع الكراهية، وكراهية روسيا، والقومية العدوانية.

الغرب يدمر قيم الأسرة

وتابع: نخب العولمة الغربية تدمر أيضًا الأسرة والقيم التقليدية التي تجعل الإنسان إنسانًا، وكل ذلك من أجل الاستمرار في إملاء القواعد على الشعوب وفرض إرادتها وحقوقها، ولكنها في الواقع نظام للسطو والعنف والقمع.

كما أشار بوتين إلى أنه يوجد عدد من الدول التي تريد خنق أي مراكز تنمية سيادية قائلا: هدفهم، وليس هناك جديد هنا، هو تحقيق انهيار وتدمير بلدنا، وشطب نتائج الحرب العالمية الثانية، وأخيراً كسر نظام الأمن العالمي والقانون الدولي، وخنق أي مراكز تنمية ذات سيادة.

وأعرب الرئيس الروسي عن تقديره البالغ لحضور قادة دول رابطة الدول المستقلة العرض العسكري في موسكو، وقال: من المهم جدًا أن يجتمع زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة هنا في موسكو اليوم، أرى في هذا موقفًا ممتنًا تجاه إنجاز أسلافنا، لقد قاتلوا معًا وانتصروا معًا.