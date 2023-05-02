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من المقرر عقده في أغسطس

بوتين مهدد بالاعتقال إذا حضر قمة جنوب إفريقيا

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
بوتين مهدد بالاعتقال إذا حضر قمة جنوب إفريقيا
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قد يتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتقال إذا حضر اجتماعًا للاقتصادات الرائدة في جنوب إفريقيا في أغسطس المقبل، بحسب صحيفة الإندبندنت.

وبحسب ما ورد، قالت سلطات البلاد إنها ستضطر إلى احتجاز الرئيس الروسي إذا شارك في قمة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في مارس.

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لجنة خاصة

وقالت صحيفة صنداي تايمز الجنوب إفريقية نقلاً عن مصادر في الحكومة إن الرئيس سيريل رامافوزا قد شكل لجنة خاصة للنظر في أمر الاعتقال.

بوتين مهدد بالاعتقال إذا حضر قمة جنوب إفريقيا

وقال مصدر إن التقرير خلص إلى أن جنوب إفريقيا لن يكون أمامها خيار سوى إلقاء القبض على بوتين إذا وطأت قدمه البلاد، متابعًا: ليس لدينا خيار عدم اعتقال بوتين، إذا جاء إلى هنا، فسنضطر إلى احتجازه.

الحضور الافتراضي

وكان من المتوقع أن يحضر الرئيس الروسي قمة البريكس لكن الكرملين لم يؤكد ذلك، ويطرح المسؤولون الآن إمكانية الحضور الافتراضي، حيث يتحدث بوتين مع القادة عبر رابط الفيديو، كطريقة للتغلب على المعضلة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقالت المصادر للصحيفة إن الخيار الوحيد المتاح هو أن يشارك (السيد بوتين) في القمة عبر Teams أو Zoom من موسكو.

وفي أنباء أخرى، تكبد الجيش الروسي 100 ألف ضحية، من بينهم قتلى وجرحى، في الأشهر الخمسة الماضية منذ غزوه المستمر لأوكرانيا، حسبما قال البيت الأبيض، ويشمل الرقم، الذي يستند إلى تقديرات المخابرات الأمريكية، أكثر من 20 ألف حالة وفاة.

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