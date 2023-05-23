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تبين أنها من صنع الذكاء الاصطناعي

بورصة وول ستريت تهبط بسبب صورة انفجار مزيف في البنتاغون

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
بورصة وول ستريت تهبط بسبب صورة انفجار مزيف في البنتاغون
المواطن- فريق التحرير

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزيفة لانفجار في البنتاغون، مما تسبب بتراجع بورصة وول ستريت لبضع دقائق قبل أن تنفي وزارة الدفاع الأمريكية صحة الواقعة.

وبحسب سكاي نيوز، فإن هذه الصورة التي رجح عدد من المراقبين أن تكون نتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي سلطت الضوء مجددًا على المشاكل الكثيرة التي يمكن أن تسببها للمجتمع هذه التكنولوجيا المتقدمة.

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وتناقلت هذه الصورة حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطر البنتاغون لإصدار نفي رسمي لصحتها، مؤكدًا عدم وقوع أي انفجار في محيطه، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: بوسعنا أن نؤكد أن هذا خبر كاذب، وأن البنتاغون لم يتعرض لهجوم اليوم.

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وبدورها نفت صحة الصورة مديرية الإطفاء في أرلينغتون بولاية فرجينيا، إذ أكدت على وسائل التواصل الاجتماعي عدم وقوع أي انفجار أو حادث داخل البنتاغون أو بالقرب منه.

بورصة وول ستريت تهبط بسبب صورة انفجار مزيف للبنتاغون

سلسلة من الأحداث المزيفة

وأتت هذه الصورة المزيفة بعد صور أخرى مماثلة لقيت انتشارًا واسعًا على الإنترنت، من بينها خصوصًا صور تظهر عناصر من الشرطة يلقون القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب وأخرى يظهر فيها البابا فرنسيس مرتديًا معطفًا أبيض فضفاضًا.

وفيما يخص الصورة المزيفة لانفجار البنتاغون، فقد أظهرت عملية تحقق أجرتها وكالة فرانس برس أن أول تغريدة نشرتها تعود إلى حساب يروج لـ كيو آنون وقد سبق له وأن نشر معلومات مضللة، على الرغم من أن المصدر الأصلي للصورة لم يتضح في الحال.

وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بات بإمكان غير المتخصصين أن يبتكروا في خلال لحظات صورًا مزيفة لكن مقنعة إلى درجة كبيرة، بعدما كانت هذه المهمة تتطلب خبرات عالية وبرامج متخصصة مثل فوتوشوب.

تراجع البورصة

وأدت صورة الانفجار المزيفة إلى تراجعات في البورصة لبضع دقائق، إذ خسر مؤشر إس&بي 500 أكثر من رُبع نقطة مئوية مقارنة بالسعر الذي أغلق عليه يوم الجمعة، قبل أن يعود ويتعافى.

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