بوروسيا دورتموند يقترب من الدوري الألماني بثلاثية في أوجسبورج

اقترب فريق بوروسيا دورتموند من التتويج بلقب الدوري الألماني موسم 2022/ 2023، وذلك بعد الفوز على فريق أوجسبورج اليوم بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 “قبل الأخيرة” من عمر البطولة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني نجح الإيفواري سيباستيان هالر في إحراز هدفين في الدقيقتين الـ 59 والـ85.

وواصل دورتموند ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب جوليان براندت في الدقيقة الـ90.

دورتموند في صدارة الدوري الألماني

وبعد الفوز، أصبح رصيد بوروسيا دورتموند 70 نقطة في المركز الأول ويحتاج للفوز في الجولة الأخيرة ليفوز بالبوندزليجا، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 34 نقطة في المركز الـ14.

وسيواجه دورتموند، فريق ماينز يوم السبت المقبل في الجولة الـ34 والأخيرة من البوندزليجا، حيث يحتاج دورتموند للفوز على ماينز للفوز باللقب.

وقبل صعود دورتموند للصدارة، كان بايرن ميونخ خسر أمس ضد نادي لايبزيج بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الألماني.

وكان اللاعب سيرجي جنابري افتتح التسجيل لفريق البايرن في الدقيقة الـ25، ثم انتهى الشوط الأول بتفوق البايرن بهدف دون رد.