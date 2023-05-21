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بعد رحيله عن برشلونة

بوسكيتس: مستقبلي غير مرتبط بميسي

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
بوسكيتس: مستقبلي غير مرتبط بميسي
المواطن - فريق التحرير

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تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، عن مستقبله في الموسم الرياضي الجديد، بعد رحيله عن النادي الكتالوني.

بوسكيتس يتحدث عن مستقبله

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن أنطونيلا زوجة ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان، أقنعت بوسكيتس وأسرته بانتقال العائلتين معًا إلى السعودية في الموسم الرياضي المقبل.

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وقال بوسكيتس، في لقاء عبر قناة الصحافي الشهير “جيرارد روميرو”: “الكل يريد أن يلعب مع ميسي.. إنه الأفضل في العالم، لكن مستقبلي غير مرتبط به، كل شخص لديه عائلته وحياته وخياراته الخاصة”.

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بوسكيتس
سيرجيو – المصدر besoccer

اللاعبان مطلوبان بدوري روشن

وينتهي عقد بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم برشلونة، يوم 30 يونيو المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن رحيله، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

بوسكيتس
سيرجيو – المصدر @SofaScoreARB

وأكدت تقارير أن اللاعب أمامه خياران اللعب في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكثر الراغبين في ضمه، حتى يُزامل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما ينتهي عقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الشهر المقبل أيضًا، ولم يعلن عن مستقبله حتى الآن، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الهلال.

ليونيل ميسي
ميسي

 

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