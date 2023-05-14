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اعتبارًا من اليوم لتصريف قرابة 40 مليون م3 من المياه

بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد ببيشة دعمًا للمزارعين

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد ببيشة دعمًا للمزارعين
المواطن - واس

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أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير عن فتح بوابات سد الملك فهد ببيشة اعتباراً من اليوم، وذلك لتصريف قرابة 40 مليون م3 من مياه السد.

خطة التشغيل

وأوضح مدير عام فرع الوزارة المكلف محمد أحمد عسيري، أن خطة التشغيل والري تأتي بالتنسيق مع إمارة المنطقة، والدفاع المدني، والجهات ذات العلاقة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير مجرى الوادي من أي عوائق، والقيام بقياس الأثر البيني خلال مدة الفتح، ومدى استفادة المزارعين من تصريف المياه في الوادي، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الوادي وتجمعات المياه والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات .

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يُذكر أن سد الملك فهد ببيشة يعد من أكبر السدود في المملكة، من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار ، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون مترٍ مكعب.

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