بيان كبار العلماء يستحضر النصوص الشرعية المحرمة لتعاطي المخدرات

تعكس إشادة هيئة كبار العلماء بالحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالمبادرة والمتابعة والإشراف، تقديرها الكبير لدور ولي العهد وحرصه على حماية الوطن وأبنائه وبناته، ومقدساته ومكتسباته.

الإبلاغ عن المروجين

كما أن دعوة الهيئة الجميع للتفاعل مع تلك الحملة يأتي انطلاقًا من وجوب التعاون مع الأجهزة المعنية للتبليغ عن كل من يروج السموم التي تدمر المجتمع، وصحة الشباب ومستقبلهم.

كما جاء بيان الهيئة مُستحضرًا النصوص الشرعية المحرمة لتعاطي المخدرات واستخدامها ترويجًا وبيعًا، وهو ما يُحتم تضافر كامل الجهود لوضع حد لهذه الآفة التي تهدد أمن الوطن وسلامة المجتمع، كما جاء مؤصلًا لأضرار المخدرات، وحكمها في الشريعة الإسلامية حيث تُعد من المحرمات الكبيرة تعاطيًا، واستخدامًا، وترويجًا، وبيعًا.

التعاون على البر والتقوى

وقد عكس بيان هيئة كبار العلماء أهمية التعاون على البر والتقوى وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن كل مروج لتلك السموم القاتلة التي تهدد أمن وسلامة أبناء وبنات هذا الوطن.

كما أن إشادة كبار العلماء بدور الأجهزة المعنية في تتبع شحنات المخدرات وضبطها والقبض على مروجيها يأتي تقديرًا للتضحيات الكبيرة التي تقوم بها تلك الأجهزة في تنفيذها لتوجيهات القيادة حفظها الله.

وكانت الهيئة أهابت بالجميع بوجوب التعاون مع الأجهزة المعنية على التبليغ عن كل من يروج لهذه السموم القاتلة بيعًا وشراءً واستيرادًا، كما أوضحت لعموم المسلمين الواجب نحو هذه الحملة، ونحو مكافحة هذه السموم القاتلة المخدرات.