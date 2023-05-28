بيت الرياضة الفالح يعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة بيت الرياضة الفالح فتح باب التوظيف للرجال والنساء في جميع فروعها بالمملكة 2023م، لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية الشروط والمميزات الموضحة أدناه.