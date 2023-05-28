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بيت الرياضة الفالح يعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
بيت الرياضة الفالح يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة بيت الرياضة الفالح فتح باب التوظيف للرجال والنساء في جميع فروعها بالمملكة 2023م، لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية الشروط والمميزات الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير فرع.
2- مشرف فرع.
3- بائع.

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

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فروع الشركة:

– الرياض.
– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– جدة.
– الطائف.
– الخرج.
– عنيزة.
– بريدة.
– الزلفى.
– الدمام.
– الخبر.
– الأحساء.
– حفر الباطن.
– الجبيل.
– ينبع.
– نجران.
– خميس مشيط.
– أبها.
– جازان.
– الباحة.
– عرعر.
– تبوك.
– حائل.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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