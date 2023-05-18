بيع 23 ألف تذكرة لمباراة الاتحاد والباطن

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد والباطن المقبلة، وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا فور بدء عملية البيع.

إقبال جماهيري

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد والباطن إلكترونيًا عبر موقع بيع التذاكر الخاص به.

وشهدت عملية البيع إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تم بيع 23 ألف و824 تذكرة، بعد ساعة واحدة من طرح التذاكر، ويتوقع أن يتم بيع جميع التذاكر خلال الساعات القليلة المقبلة، نظرًا لأهمية المواجهة للاتحاد.

مباراة الاتحاد والباطن

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والباطن، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وتحمل مباراة الاتحاد والباطن أهمية كبيرة للعميد الذي خسر نقطتين ثمينتين في محاولاته للاقتراب خطوة كبيرة من التتويج بلقب دوري روشن السعودي بعد تعثره أمام الهلال في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، أملًا في إنعاش حظوظه بالبقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر أقرب منافسيه، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 19 نقطة.