بيع 29 ألف تذكرة لـ نهائي كأس الملك

شهدت تذاكر مباراة الهلال والوحدة في نهائي بطولة كأس الملك، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع “مكاني”.

نهائي كأس الملك

ومن المقرر أن يلعب الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، يوم الجمعة المقبل، عند الساعة التاسعة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

طرح تذاكر المباراة

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أمس الأحد، عن طرح تذاكر مباراة الهلال والوحدة عبر منصة “مكاني”، وجاءت الأسعار كالتالي؛ 15 ريالًا الموحدة، و500 ريال المنصة الفضية، وألف ريال للذهبية.

وشهدت تذاكر مباراة نهائي كأس الملك إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث وصل عدد التذاكر المبيعة بعد حوالي 15 ساعة من طرحها إلى 29 ألفًا و363 تذكرة، ويتوقع أن يتم بيع كافة التذاكر خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أناب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور نهائي مباراة الهلال والوحدة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.