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مع ذلك أكد أنه لا ينبغي وقف تطويره

بيل جيتس: نحن جميعًا خائفون من إمكانيات الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
بيل جيتس: نحن جميعًا خائفون من إمكانيات الذكاء الاصطناعي
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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أعرب المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، عن مخاوفه بشأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي (AI)، قائلًا: نحن جميعًا خائفون من إمكانياته المستقبلية.

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تقنية غيرت القواعد

ومع ذلك، فقد أكد على أنه لا يعتقد أنه يجب إيقاف العمل على التكنولوجيا الجديدة، متابعًا: الذكاء الاصطناعي هو تقنية غيرت قواعد اللعبة، وباتت أساسية جدًا ولا يمكن الاستغناء عنها.

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أطلقت شركة OpenAI المدعومة من Microsoft بداية سباق التسلح التكنولوجي في نوفمبر، عندما أتاحت Chatbot ChatGPT المدعوم بالذكاء الاصطناعي للجمهور.

بيل جيتس نحن جميعًا خائفون من إمكانات الذكاء الاصطناعي

سرعان ما أصبح التطبيق الأسرع نموًا في التاريخ، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم شهريًا في شهرين.

قال جيتس في مقابلة مع شبكة ABC News: نحن جميعًا نخشى أن ينتزعها رجل سيء، لكنه قال إن تطوير مثل هذه التكنولوجيا يجب أن يستمر.

بيل غيتس يعارض إيلون ماسك

وفي الشهر الماضي، انضم الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إلى الآلاف في توقيع خطاب مفتوح يدعو إلى التوقف لمدة ستة أشهر في تطوير أنظمة أكثر قوة من OpenAI’s GPT-4 التي تم إطلاقها مؤخرًا.

ولا يوافق جيتس على فكرة إيقاف التطوير، موضحًا: التقنية سيتم اختراعها شئنا أم أبينا، فمن الأجدر أن تتم على يد الأخيار لا الأشرار، الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في مختلف الصناعات ومن الأفضل أن يتم برمجته على الخير.

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