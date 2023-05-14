بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 

قال بيل غيتس للطلاب بجامعة شمال أريزونا إنه لم ينه أبداً دراسته الجامعية، فقد انسحب الملياردير من جامعة هارفارد بعد 3 فصول دراسية ليبدأ شركة مايكروسوفت، ومن هنا فكر في منح الطلاب نصائح تمنى لو أن أحدًا قدمها إليه في بداية حياته.

الحياة مسرحية متعددة الفصول

قال غيتس: يتعرض الكثيرون للضغوط لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن حياتهم المهنية، وقد يبدو أن هذه القرارات دائمة، ولكن الواقع أنها ليست كذلك، مشيرًا إلى أنه من الجيد إعادة تقييم نفسك وأهدافك حتى لو لم تتماش مع ما تخيلته في الأصل.

لست ذكياً لحل كل شيء بنفسك

قال غيتس إنه عندما ترك الكلية، اعتقد أنه يعرف كل شيء، وفي النهاية، أدرك أن الخطوة الأولى لتعلم شيء جديد هي الميل إلى ما لا تعرفه، بدلاً من التركيز على ما تعرفه.

وتابع: في مرحلة ما من حياتك المهنية، ستجد نفسك تواجه مشكلة لا يمكنك حلها بمفردك، عندما يحدث ذلك، لا داعي للذعر، خذ نفسًا، أجبر نفسك على التفكير في الأمور، ثم ابحث عن أشخاص أذكياء لتتعلم منهم، ونصح الطلاب بطلب المساعدة وعدم الخوف من ذلك.

الانجذاب للعمل الذي يحل مشكلة

نصح غيتس الخريجين بضرورة مساعدة الناس وإحداث فرق. وقد سهَّل التقدم في العلوم والتكنولوجيا إحداث تأثير كبير أكثر من أي وقت مضى.

وتابع: عندما تقضي أيامك في القيام بشيء يحل مشكلة كبيرة، فإنه يشجعك على القيام بأفضل أعمالك، إنه يفرض عليك أن تكون أكثر إبداعاً، ويمنح حياتك إحساساً أقوى بالهدف.

قوة الصداقة

أوصى الطلاب بمواصلة تقييم العلاقات التي بنوها خلال الكلية، وقال: الأشخاص الذين تواصلت معهم اجتماعياً وجلست بجوارهم في المحاضرات ليسوا مجرد زملائك في الفصل، لكنهم شبكتك، شركاؤك وزملاؤك في المستقبل، إنهم أفضل مصادر الدعم والمعلومات والمشورة.

لعب بعض من أقدم أصدقاء غيتس أدواراً مهمة في حياته، إذ أصبح صديقه في المدرسة الثانوية بول ألين المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، فيما أصبح ستيف بالمر، أحد أصدقائه الجامعيين القلائل، خليفته كرئيس تنفيذي لشركة مايكروسوفت.

عش حياتك

يمكن أن يؤدي العمل الجاد إلى زيادة الأجور أو الصعود في سلم الشركات، ولكن لا يجب أن تفعل ذلك على حساب عيش حياتك، وفقاً لـ غيتس، والذي يرى أنه تعلم هذا الدرس بعد فوات الأوان.

وأضاف: خذ الوقت الكافي لتنمية علاقاتك، وللاحتفال بنجاحاتك، والتعافي من خسائرك، خذ قسطاً من الراحة عندما تحتاج إلى ذلك، تعامل بسهولة مع الأشخاص من حولك عندما يحتاجون إلى أن تكون لطيفاً.