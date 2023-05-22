سجل سلبي لـ الوحدة ضد الخليج تأثر ريانة برناوي وعلي القرني خلال تتويجهما بشعار رائد الفضاء وظائف شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة بفروع مراكز ديافيرم مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بجدة وعسير وظائف شاغرة في شركة ياسرف وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون ريانة بروناي وعلي القرني من المحطة الفضائية : بدعم قيادتنا نعيش هذا الحلم رئيس الريال يدعم فينيسيوس جونيور ريانة والقرني يتناولان الطعام لأول مرة بالفضاء ولقطة تذكارية جماعية
أظهر مقطع فيديو لحظة تقليد رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، بشعار رائد الفضاء من وكالة ناسا.
وبدا على ريانة والقرني التأثر والفرحة الغامرة، بعدما وضعت زميلتهما رائدة الفضاء السابقة بيجي ويتسن، شعار رائد الفضاء على بذلتهما، مرحبة بوصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.
فيديو | لحظة تقليد شعار رائد الفضاء من وكالة ناسا لرائد الفضاء السعودي علي القرني#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/2n3OW8QWOrقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023
وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني وصلا اليوم الاثنين إلى محطة الفضاء الدولية في إنجاز سعودي، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا، عقب التحامها بالمحطة بنجاح.
ورحب أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية برائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” لحظة دخولهما المحطة.
فيديو | مشاعر الفرح..
تأثر رائدة الفضاء "ريانة برناوي" بعد تقليدها شعار رائد الفضاء من وكالة ناسا#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/51OCrsLIH2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023
يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، مساء أمس الأحد على متن الصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس”، في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس”، نحو محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.