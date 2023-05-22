تأثر ريانة برناوي وعلي القرني خلال تتويجهما بشعار رائد الفضاء

أظهر مقطع فيديو لحظة تقليد رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، بشعار رائد الفضاء من وكالة ناسا.

وبدا على ريانة والقرني التأثر والفرحة الغامرة، بعدما وضعت زميلتهما رائدة الفضاء السابقة بيجي ويتسن، شعار رائد الفضاء على بذلتهما، مرحبة بوصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

إنجاز سعودي

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني وصلا اليوم الاثنين إلى محطة الفضاء الدولية في إنجاز سعودي، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا، عقب التحامها بالمحطة بنجاح.

ورحب أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية برائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” لحظة دخولهما المحطة.

فيديو | مشاعر الفرح.. تأثر رائدة الفضاء "ريانة برناوي" بعد تقليدها شعار رائد الفضاء من وكالة ناسا#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/51OCrsLIH2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، مساء أمس الأحد على متن الصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس”، في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس”، نحو محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.