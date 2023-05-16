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وسط حضور عدد من الفنانين

تأثر فايز المالكي في تشييع فهد الحيان

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
تأثر فايز المالكي في تشييع فهد الحيان
المواطن - فريق التحرير

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شيع عدد كبير من الفنانين ومحبي الفنان فهد الحيان، جثمانه اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، طريق الحاير.

وشهدت جنازة فهد الحيان، وفقًا لما أظهره مقطع فيديو وصور، حضورًا مهيبًا من المشيعين وكان بينهم الفنانين مرزوق الغامدي وعوض عبد الله، وعبدالرحمن الخطيب.

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وظهر فايز المالكي متقدمًا المشيعين، وبدا عليه التأثر كثيرًا على صديقه الراحل فهد الحيان.

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وتوفي الفنان فهد الحيان أمس الاثنين، عن عمر يناهز 52 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

اللحظات الأخيرة

وكان عبدالعزيز الحيان شقيق الفنان الراحل فهد الحيان كشف في وقت سابق تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة أخيه.

وقال عبدالعزيز في تصريحات لشبكة “العربية” إن شقيقه زارهم قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، موضحًا: “جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، ويعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع”.

ولفت إلى أن فهد أدى العمرة قبل نهاية رمضان، وله أعمال خير كثيرة، من مساجد ومساعدة للمساكين، مؤكدًا أنه لم يكن يتحدث عن هذا الجانب الخفي من حياته.

وعن وفاة فهد، قال شقيقه: “لم يكن يشتكي من أي شيء، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة”.

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