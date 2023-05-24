تأجيل إطلاق القمر الصناعي بدر 8 لسوء الأحوال الجوية البرق يضيء سماء محايل عسير فجر اليوم طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة فشل جولة محادثات سقف الدين الأمريكي حاملة صواريخ روسية تتجه للمحيط الهادئ ترامب: أحب السعودية شعبًا وقيادة صندوق التنمية الوطني محور تمكين رؤية 2030 لمستقبل أخضر أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق أبرزها الرياض محاكمة ترامب تبدأ في 2024 بالتزامن مع انتخابات الرئاسة
أعلن بدر سويدان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة عرب سات، تأجيل إطلاق القمر الصناعي «بدر- 8» في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال سويدان في تصريحات لقناة الإخبارية: “سيتم إطلاق القمر بعد 10 دقائق من الآن، وذلك بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية”.
وأضاف: “القمر والصاروخ في موقعهما، وتحسنت الأجواء الجوية في الوقت الحالي، وسيتم الإطلاق اليوم، والقمر بدر 8 سيغطي المنطقة العربية وإفريقيا”.
وكانت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات”، قد وقعت مع شركة ايرباص للدفاع والفضاء، عقدًا لتصنيع القمر (بدر – 8) الذي يعد أول أقمار الجيل السابع لعرب سات.
فيديو | موفد #الإخبارية سهل الغانمي: لسوء الأحوال الجوية تأجيل إطلاق القمر الصناعي "بدر- 8" في ولاية فلوريدا الأميركية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/s7zzvPN9LU
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 24, 2023