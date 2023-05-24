تأجيل إطلاق القمر الصناعي بدر 8 لسوء الأحوال الجوية

أعلن بدر سويدان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة عرب سات، تأجيل إطلاق القمر الصناعي «بدر- 8» في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. سوء الأحوال الجوية

أقمار الجيل السابع

وكانت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات”، قد وقعت مع شركة ايرباص للدفاع والفضاء، عقدًا لتصنيع القمر (بدر – 8) الذي يعد أول أقمار الجيل السابع لعرب سات.