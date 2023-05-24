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سيغطي المنطقة العربية وإفريقيا

تأجيل إطلاق القمر الصناعي بدر 8 لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
تأجيل إطلاق القمر الصناعي بدر 8 لسوء الأحوال الجوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن بدر سويدان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة عرب سات، تأجيل إطلاق القمر الصناعي «بدر- 8»  في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

سوء الأحوال الجوية

وقال سويدان في تصريحات لقناة الإخبارية: “سيتم إطلاق القمر بعد 10 دقائق من الآن، وذلك بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية”.

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وأضاف: “القمر والصاروخ في موقعهما، وتحسنت الأجواء الجوية في الوقت الحالي، وسيتم الإطلاق اليوم، والقمر بدر 8 سيغطي المنطقة العربية وإفريقيا”.

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أقمار الجيل السابع

وكانت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات”، قد وقعت مع شركة ايرباص للدفاع والفضاء، عقدًا لتصنيع القمر (بدر – 8) الذي يعد أول أقمار الجيل السابع لعرب سات.

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