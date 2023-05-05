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بعد ان حطّ على طائرة

تأجيل رحلة طيران أمريكية لثلاث ساعات بسبب النحل

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
تأجيل رحلة طيران أمريكية لثلاث ساعات بسبب النحل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن سربًا من النحل، حطّ على طائرة تابعة لشركة خطوط دلتا الجوية، التي كانت متوقفة في مطار أمريكي الأربعاء؛ ما أدى إلى تأخر إقلاع رحلة داخلية متجهة من مدينة هيوستن بولاية تكساس إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لمدة ثلاث ساعات تقريبًا.

تفاصيل الوقعة

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية وبعدما انتشرت صور للحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت شركة الطيران الأمريكية كتبت مازحة فيه ما يلي: “صدقوا أو لا تصدقوا، تعرّضت رحلة دلتا رقم 1682 المتجهة من هيوستن بوش إلى أتلانتا لتأخير بالأمس، بعدما أراد سرب ودود من النحل التحدث إلى جناح طائراتنا، بلا شك لتبادل آخر مستجدات الظروف الجوية في المطار”.

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ولم تذكر شركة خطوط دلتا الجوية بالضبط أي إجراءات اتخذتها لحل الوضع، لكن في النهاية، تم تشتيت النحل من خلال دفع الطائرة من المدرج باستخدام معدات أرضية من دون وجود ركاب على متنها.

وتم اعتبار سلامة النحل وضمان عدم تلوث سطح الطائرة بمثابة عوامل تسببت بتأخير الرحلة.

اعتذار الشركة

واعتذرت شركة الطيران من الركاب الذين تأخروا عن موعد رحلتهم.

وأبلغت مستخدمة “تويتر”، أنجالي إنجيتي، عن الحادثة من داخل مطار جورج بوش الدولي، مشيرة إلى الإجراءات المختلفة التي طُرحت ورُفضت بوضوح، لإبعاد النحل عن جناح طائرة إيرباص A320.

تحدث إنجيتي عن مربي نحل ومكافحة الآفات في تحديثاتها الحية، التي جمعت على ما يبدو من تحديثات شركة “دلتا” والحديث المنتشر بين المسافرين الآخرين. كما أنها لفتت إلى التنافس على حجز مكان قرب النوافذ في المطار على أمل رؤية عملية التعامل مع النحل. ومع ذلك، فقد ذكرت إنجيتي أنه لم يظهر أي مربي نحل؛ ما أدى إلى خيبة أملها.

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