تأخر إعلان التقويم الدراسي يربك الخطط ويفتح تكهنات العودة لفصلين

يستعد القطاع التعليمي في السعودية للعام الجديد 1445هـ، بمجرد الانتهاء من العام الدراسي الحالي 1444هـ، إذ ينتظر كافة العاملين بالقطاع من معلمين ومعلمات ومدربين، وكذلك أولياء الأمور إعلان التقويم الدراسي للعام الجديد، مما يترتب عليه الكثير من الأمور المتعلقة بحجوزاتهم وسفرهم وغير ذلك، إلا أن تأخر الإعلان عن التقويم الدراسي حتى الآن فتح الباب أمام التكهنات بشأن عودة الدراسة إلى فصلين دراسيين أو مدى استمرارها وفق النظام الحالي لثلاثة فصول، وسط حالة استياء من التأخير في ظل صمت الوزارة عن التوضيح.

استياء وغضب

بدورها، رصدت صحيفة “المواطن” عددًا من ردود الأفعال لمواطنين مستائين من تأخر إعلان وزارة التعليم التقويم الدراسي للعام الجديد، ومدى تأثير ذلك عليهم، حيث قالت د. نوال بسيوني– استشارية باطنة- متسائلة في تغريدة عبر موقع تويتر: متى نعرف التقويم الدراسي للعام الجديد؟! عسى المانع خير! الفصل الدراسي الحالي أوشك على النهاية، مضيفة: صمتهم يخوف.

في السياق ذاته، علق أبو سارة قائلًا: تأخُّر صدور التقويم الدراسي للعام القادم ١٤٤٥هـ أربَكَ خُطَطَ الأُسر ومنسوبي التعليم للاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية، خصوصًا فيما يتعلق بالسَّفر والحجوزات، والتطوير الشخصي ببرامج التدريب المتاحة صيفًا داخل المملكة وخارجها، وأمور اجتماعية أخرى كثيرة.

وتابع: بما أنه تأخّر كثيرًا، نرجو أن يصدر مراعيًا أطول فترة إجازة ممكنة ليتحقق للناس إجازة يتمكنون من تحقيق أعلى فائدة ممكنة بعد عناء دوام عام دراسي كامل استمر 10 أشهر متتالية بثلاثة فصول دراسية.

تكهنات بشأن التعليم

من جانبها، أضافت تميمة متسائلة: يمكن يغيرون الخطة للتقويم الدراسي الجديد الله أعلم، كما تساءل محمد الزهراني– أستاذ كيمياء-: متى إصدار هيكلة التعليم الجديدة، متى إصدار التقويم الدراسي للعام المقبل 1445هـ.

على صعيد آخر، قالت أفنان الجهني: العام الدراسي القادم ما ودي أضيق صدوركم لكن طبعوا الكتب على نظام ثلاثة فصول، لكن الأمل بالله كبير ما دام ما نزل لسه التقويم الدراسي الجديد، ليرد عليها مواطن آخر قائلًا: وإذا انطبعت عادي بدال ما يعطونا كتابين ناخذ 3 وندرس فصلين مو مشكلة الطباعة والمنهج واحد سوا تقسم على 3 أو على 2.

بدورها، شاركت دريم معربة عن غضبها: هل من المنطق عدم إعلان التقويم الدراسي الجديد؟ هل الوزارة ما يعرفون إن فيه سفر وحجوزات ومراجعات مستشفيات؟

كما تابع محمد الزهراني: إعلان التقويم الدراسي للعام القادم ١٤٤٥هـ تأخر كثيرًا، والناس تحتاج معرفة التواريخ؛ لأن هناك مناسبات اجتماعية وتقديمات للطلاب الخريجين وحجوزات ومواعيد وارتباطات شخصية.

ونشر الزهراني التقويم الدراسي للعام الحالي والذي يتضمن الأيام المتبقية.

بدورها، تساءلت أيضًا إسراء: التقويم الدراسي نسيتوه؟!، مضيفة: أقلها اذكروا تاريخ بداية العام الدراسي القادم، لترد عليها همس: ينتظرون الإجازة وبعدها يعلنوا التقويم الدراسي، عشان ينكدون علينا في الإجازة.

من جانبه، شارك سلمان اللاحم: العام الدراسي القادم إلى الآن لم يبت فيه بشيء! ترى فيه معلمين ينتظرون يا وزارة التعليم وفيه أولياء أمور وطلاب؟

واستطرد حسن الجوني– مستشار تدريب-: لم يصدر التقويم الدراسي للعام القادم حتى الآن، بالفعل نحتاج نعرف علشان نرتب أمورنا.

على صعيد آخر، شارك عبدالرحمن الصعيدي– معلم- متوقعًا أن يكون نظام التعليم العام الدراسي بنظام فصلين، بل وعدد الأسباب قائلًا: ستكون فصلين بأمر الله لسببين: الأول أن مجلس الشورى انعقد والنتائج والتوصيات ستعلن عن قريب، الثاني: أن المجتمع السعودي غير راضٍ عن نظام الثلاثة فصول لطول المدة، وتربويًّا حاجة المجتمع تؤخذ في الاعتبار كشيء أساسي للنهوض بالعملية التعليمية.

في السياق ذاته، لفت أحد المواطنين إلى أن في نفس التوقيت العام الماضي تم الإعلان على التقويم الدراسي، متسائلًا عن سبب التأخر حتى الآن خاصة وأن زمان كان يصدر بخطة خمسية- كل 5 أعوام-، فيما علقت إحدى المواطنات ساخرة من تأخر إعلان التقويم حتى الآن.

بدوره، قال عيد المرامحي: ما زال المعلمون والمعلمات لا يعرفون التقويم الدراسي للعام القادم متى سيبدأ ومتى سينتهي، مضيفًا: المعلمون والمعلمات ليس كباقي موظفي الدولة فهم ملزومون بوقت محدد لإجازاتهم ويحتاجون معرفة هذا التوقيت بوقت ما في لترتيب وتنظيم برامجهم الصيفية.