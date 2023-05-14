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مدتها 90 يومًا فقط

تأشيرة زيارة السعودية لا تسمح بأداء الحج

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
تأشيرة زيارة السعودية لا تسمح بأداء الحج
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الحج والعمرة تذكير الوافدين إلى المملكة، بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، منوهة أن مدة 90 ومًا فقط.

تأشيرة الزيارة

وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر: ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

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ولفتت الوزارة إلى أن مدة تأشيرة الزيارة 90 يومًا فقط، مشددة على ضرورة التأكد من أداء مناسك العمرة قبل انتهاء مدة التأشيرة.

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التطعيمات واللقاحات

دعت وزارة الصحة الراغبين في القدوم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ إلى ضرورة أخذ جميع اللقاحات الإلزامية.

ونوهت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى ضرورة حجز موعد لأخذ تلك اللقاحات عبر تطبيق “صحتي”، وذلك من أجل ضمان حج صحي وآمن.

وأوضحت أنه يمكن حجز موعد، من خلال فتح تطبيق “صحتي” واختيار “المواعيد”، ثم الضغط على خيار “حجز موعد جديد” واختيار “حجز موعد حضوري” والضغط على أيقونة “لقاحات الحج.

 

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