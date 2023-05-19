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خلال المشاركة في المعرض الدولي بأمريكا

تألق سعودي في آيسف 2023 باقتناص 4 جوائز خاصة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
تألق سعودي في آيسف 2023 باقتناص 4 جوائز خاصة
المواطن - واس

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حصدت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم وللعام السابع عشر على التوالي، 4 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.

الطلبة الفائزون

وفاز بالجوائز الخاصة كل من؛ الطالبة ديما محمد عيسى مروحي وحققت جائزة في مجال علوم الأرض والبيئة، كما حققت الطالبة عبير علي بن ناصر اليوسف جائزة في مجال علم المواد، بينما حققت الطالبة لين أحمد بن خليفة الملحم جائزة في مجال الطاقة، وأخيراً حقق الطالب وسام فهد عبدالمعطي القرشي جائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

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مستهدفات الرؤية

وقالت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع: “إن هذا الفوز يعكس تضافر الجهود والعلاقة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم وشركائهما الاستراتيجيين، لتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية السعودية 2030″، مشيدةً بنتائج وثمرات هذه الشراكة وتحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة تمثيلاً يليق بمكانتها.

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وأضافت الدكتورة آمال أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية لأبناء وبنات الوطن من الموهوبين والموهوبات، الذين سجلوا حضوراً بارزاً في المحافل والمسابقات الدولية.

جوائز خاصة

وخلال حفل إعلان نتائج الجوائز الخاصة، أعلنت مؤسسة “موهبة” أسماء 18 طالباً وطالبةً من مختلف دول العالم فازوا بجوائزها الخاصة في مجال الطاقة في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، كعادتها في كل عام وقدمت جوائز كبرى للمشاريع الفائزة وعدداً من الجوائز الخاصة، ومنح في برنامج موهبة الإثرائي العالمي كانت كالتالي، حيث فاز الطالب فراس خليل من الأردن بجائزة في مجال علم المواد، والطالبان إي لوا بادروني و آر إيبيكا جولارت من البرازيل بجائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية، والطالبة ماتيج نيومان من جمهورية التشيك في مجال الأنظمة المدمجة، والطالب أهيتاني داس من الهند بجائزة في مجال الهندسة البيئية، والطالبتان إيلونا أرتازيان ونزيلا ماتيفوسيان من أرمينيا بجائزة في مجال الهندسة البيئية، والطالبة رادوستين تشولاكوف من بلغاريا في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، كما فاز الطالب أحمد الطاي من تركيا بجائزة في مجال التقنيات الهندسية، والطالبة جوانيت نجوينيا من زيمبابوي بجائزة في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، والطالب روتونج باي من سنغافورة في مجال علم المواد، وكذلك فازت الطالبتان علاء العوفي وبسمة العويسي من عمان في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالب سيهان جيونج من كوريا الجنوبية في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، والطالبتان إبرام نبيل ونور الدين فرحانة من مصر بجائزة في مجال الطاقة، والطالبة عبير اليوسف من المملكة العربية السعودية في مجال علم المواد، والطالبة لين الملحم من المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة، والطالب وسام القرشي من المملكة العربية السعودية بجائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية، والطالب تاكش باتيل من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال علم المواد، والطالب حسن رحيل من باكستان في مجال الطاقة، والطالبة مسك عبدالسلام من فلسطين بجائزة في مجال نظم البرمجيات.

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