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اعتقلته الشرطة بعدما شكت أنها عملية احتيال

تاجر مجوهرات يسرق نفسه لسبب غريب

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
تاجر مجوهرات يسرق نفسه لسبب غريب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن صائغًا مرموقًا في سيدني اتُّهم بتدبير سرقة مسلحة لمتجر مجوهرات خاص به، فيما وصفته شرطة نيو ساوث ويلز بأنها محاولة متقنة للاحتيال على شركة التأمين الخاصة به بأكثر من 2.8 مليون دولار.

تفاصيل الخطة

وألقي القبض على ميشيل إلياس جيرماني، الذي قامت شركته “جيرماني للمجوهرات” بالتصميم لأمثال الأميرة ديانا، الاثنين.

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وتقول الشرطة: إن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا أخبر الضباط في البداية أنه تعرض للتهديد من قبل رجلين متنكرين كعملاء في متجره في مبنى كوين فيكتوريا في سيدني في يناير.

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ووفقًا للشرطة، قيل: إن أحد الرجلين هدد الموظف بسكين، بينما طالب الآخر بالوصول إلى خزنة المجوهرات.

كمية كبيرة

وقال: إن اللصين قاما بتكبيل جيرماني والموظف ثم فرا من المتجر بكمية كبيرة ومكلفة من المجوهرات.

واعتقلت الشرطة الشهر الماضي شخصين هما شانيل توفيونو (37 عامًا) ومنير حلو (57 عامًا) بتهمة السرقة المزعومة.

واعتقلت الشرطة جيرماني بعد أن شكت أن السرقة كانت مجرد عملية احتيال.

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