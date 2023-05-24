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وجدت لؤلؤة ميلو البرتقالية النادرة داخل محار

تايلاندية تعثر على كنز ثمين داخل وجبة عشاء

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
تايلاندية تعثر على كنز ثمين داخل وجبة عشاء
المواطن - فريق التحرير

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عثرت امرأة تايلاندية أثناء تحضيرها العشاء لزوجها على لؤلؤة “ميلو” البرتقالية النادرة، داخل محار كبير اشترته من سوق محلي بمقاطعة تشونبوري، وفقًا لصحيفة تايغر .

تفاصيل الكنز

وأفادت الصحيفة، بأن المرأة ثيفالي سيتونونغ، البالغة من العمر 33 عامًا، اشترت المحار البحري من السوق المحلي مع منتجات أخرى في المساء، وبعد قيامها بتنظيف المحار، وتحضير الوجبة على المائدة، جلست لتناول العشاء مع زوجها، فجأة، شعر الزوج بجسم صلب في فمه.

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واعتقد الزوج أنه يبتلع حجرًا صغيرًا ومع ذلك، بعد الفحص بعناية، أدرك الزوجان أنها كانت لؤلؤة ميلو البرتقالية النادرة بحجم ظفر الإصبع.

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وتخطط ثيفالي وزوجها الآن لمقابلة متخصص للتأكد من اللؤلؤة، فيما أشارت المرأة إلى أنها على الرغم من قيمة اللؤلؤة، فإنها لن تبيعها، لكنها تخطط للاحتفاظ بها.

من المعروف أن استخراج لؤلؤة “ميلو” يتم من المحار البحري، بحيث يتوافق لون اللؤلؤ مع لون الجزء الداخلي من قوقعة الرخويات ويتنوع في عدة ألوان، فيما يشير المختصون أن لؤلؤة “ميلو” ذات اللون البرتقالي أغلى ثمنًا وأكثر قيمة عن غيرها.

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