Icon

تبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة في السودان Icon “ساب” يحقق 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول Icon لقطات عفوية لـ الأمير لويس تخطف أنظار العالم Icon 125 مليون ريال أرباح “كابلات الرياض” في الربع الأول Icon حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى شهر يوليو Icon تصويت بشأن عودة سوريا في اجتماع طارئ للجامعة العربية Icon اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي Icon ارتفاع الناتج المحلي السعودي 3.9% خلال الربع الأول من 2023 Icon لحظة سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بتكساس Icon وظائف شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تجدد الاشتباكات بين قوات الدعم والجيش

تبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة في السودان

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
تبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة في السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، الاتهامات المتبادلة بشأن خرق الهدنة التي اقترحتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا “إيغاد” لمدة أسبوع بدأت الخميس الماضي.

اشتباكات متفرقة

واندلعت اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شارع المطار ومنطقة الرياض وسط العاصمة الخرطوم.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 5 مواطنين لتهريبهم وترويجهم المخدرات في حائل وعسير

ضبط 5 مواطنين لتهريبهم وترويجهم المخدرات في حائل وعسير

القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد تشيلسي

القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد تشيلسي

جاء ذلك عقب تأكيد مصادر سودانية شن غارات للجيش على مواقعَ لقوات الدعم السريع في العاصمة.

هجوم الدعم السريع

أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان، تصديها لهجوم شنته مجموعة من قوات الدعم السريع على قيادة قوات الدفاع الجوي، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوفهم خلال الاشتباكات، فضلا عن تدمير عدد من عرباتهم.

وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من قتل قناص أجنبي لم تعرف جنسيته في منطقة بحري العسكرية.

المبادرة السعودية الأمريكية

وأكدت القيادة العامة للجيش، أنها لا تزال ترصد مجموعة تعزيزات للدعم السريع انطلقت قبل أسبوع من جنوب دارفور في طريقها للعاصمة الخرطوم.

وتعد المبادرة السعودية الأمريكية في جدة هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الدائر منذ 15 أبريل، الذي حوّل أجزاء من الخرطوم إلى مناطق حرب وعرض الانتقال السياسي الهش في البلاد للخطر بعد اضطرابات وانتفاضات استمرت لسنوات.

انتهاكات وقف إطلاق النار

ورحبت السعودية والولايات المتحدة ببدء المحادثات الأولية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحثتا الجانبين على الانخراط الجاد في هذه المحادثات بعد انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأكد الجانبان أنهما سيبحثان هدنة إنسانية فحسب، ولن يتفاوضا على إنهاء الحرب، فيما رحبت الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد والأمم المتحدة) بالمبادرة السعودية الأمريكية الرامية إلى إنهاء الصراع الذي يعصف بالسودان منذ أسابيع.

دعت الآلية الثلاثية الطرفين إلى حماية المدنيين والامتناع عن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية الأخرى، معتبرة أن أي تصعيد آخر للعنف يمكن أن يكون مدمرا للبلد والمنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10...

السعودية اليوم
حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن
مشاهير

حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن

مشاهير
بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس
الرياضة

بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس

الرياضة
الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات
السعودية اليوم

الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات

السعودية اليوم
الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو
آخر الاخبار

الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو

آخر الاخبار
عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة
صحة وطب‎

عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة

صحة وطب‎
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

السعودية اليوم
للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر
السعودية اليوم

للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر

السعودية اليوم