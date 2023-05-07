تبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة في السودان

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، الاتهامات المتبادلة بشأن خرق الهدنة التي اقترحتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا “إيغاد” لمدة أسبوع بدأت الخميس الماضي.

اشتباكات متفرقة

واندلعت اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شارع المطار ومنطقة الرياض وسط العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك عقب تأكيد مصادر سودانية شن غارات للجيش على مواقعَ لقوات الدعم السريع في العاصمة.

هجوم الدعم السريع

أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان، تصديها لهجوم شنته مجموعة من قوات الدعم السريع على قيادة قوات الدفاع الجوي، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوفهم خلال الاشتباكات، فضلا عن تدمير عدد من عرباتهم.

وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من قتل قناص أجنبي لم تعرف جنسيته في منطقة بحري العسكرية.

المبادرة السعودية الأمريكية

وأكدت القيادة العامة للجيش، أنها لا تزال ترصد مجموعة تعزيزات للدعم السريع انطلقت قبل أسبوع من جنوب دارفور في طريقها للعاصمة الخرطوم.

وتعد المبادرة السعودية الأمريكية في جدة هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الدائر منذ 15 أبريل، الذي حوّل أجزاء من الخرطوم إلى مناطق حرب وعرض الانتقال السياسي الهش في البلاد للخطر بعد اضطرابات وانتفاضات استمرت لسنوات.

انتهاكات وقف إطلاق النار

ورحبت السعودية والولايات المتحدة ببدء المحادثات الأولية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحثتا الجانبين على الانخراط الجاد في هذه المحادثات بعد انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأكد الجانبان أنهما سيبحثان هدنة إنسانية فحسب، ولن يتفاوضا على إنهاء الحرب، فيما رحبت الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد والأمم المتحدة) بالمبادرة السعودية الأمريكية الرامية إلى إنهاء الصراع الذي يعصف بالسودان منذ أسابيع.

دعت الآلية الثلاثية الطرفين إلى حماية المدنيين والامتناع عن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية الأخرى، معتبرة أن أي تصعيد آخر للعنف يمكن أن يكون مدمرا للبلد والمنطقة.