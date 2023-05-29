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لحظات من الذعر أصابت الركاب 

تبادل لإطلاق نار بين راكب وسائق داخل حافلة في أمريكا 

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
تبادل لإطلاق نار بين راكب وسائق داخل حافلة في أمريكا 
المواطن - فريق التحرير

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انتشر مقطع فيديو صادم يوثق لحظة تبادل لإطلاق النار بشكل كثيف، بين راكب وسائق داخل حافلة، في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو توجه الراكب نحو مقعد سائق الحافلة، وطلب منه أكثر من مرة التوقف تحت تهديد السلاح قبل المحطة الرئيسية، إلا أن السائق رفض مرارًا قائلًا إنه لا يسمح له بالتوقف إلا في الأماكن والمحطات المحددة له، وفجأة يتم تبادل لإطلاق نار بين السائق والراكب الذي فر للخلف، حسبما أبان الفيديو، في وقت يظهر راكبان آخران يحاولان الهروب والاحتماء في الخلف.

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إصابة السائق والراكب

وأوقف السائق الحافلة وقام بتعبئة المسدس من جديد، وأطلق النار على الراكب الذي سارع بالدفاع عن نفسه وأطلق عليه أيضًا النار.

وأوضح مقطع الفيديو تناثر دماء الراكب على أرضية الحافلة، بسبب طلق ناري أصابه في بطنه، بينما أصيب السائق في ذراعه.

فتح تحقيق

وتجري تحقيقات دقيقة لمعرفة من بادر إلى شهر مسدسه وإطلاق النار أولًا، ومعرفة سبب حيازة السائق سلاحًا وهو أمر ممنوع على السائقين.

تبادل لإطلاق نار بين راكب وسائق داخل حافلة في أمريكا 

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