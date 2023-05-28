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اتُّهموا بالسحر في القرن السابع عشر

تبرئة 12 متهمًا أمريكيًّا بعد 400 عام

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
تبرئة 12 متهمًا أمريكيًّا بعد 400 عام
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن ولاية أمريكية برّأت اثني عشر شخصًا أُدِينوا بالسحر قبل نحو 400 عام خلال الحقبة الاستعمارية في أمريكا.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، أُعدم أحد عشر شخصًا منهم شنقًا بعد محاكمات بتهمة السحر في ولاية كونيتيكت (شمال شرق) في منتصف القرن السابع عشر، فيما أُعفي أحدهم من هذه العقوبة.

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وأقر المسؤولون في ولاية كونيتيكت قرارًا بهذا الاتجاه هذا الأسبوع يبرّئ هؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم، وهم تسع نساء ورجلان، واصفين ما حصل بأنه خطأ قضائي.

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من جانبها، رحّبت جمعية سي تي ويتش ترايل إكزونيريشن بروجكت التي تضم أحفادًا لهؤلاء المدانين بتهمة السحر قبل قرون، في بيان بتصويت المسؤولين في كونيتيكت، بعدما قادوا حملة لصالح إعادة حقوق الأشخاص المعنيين بعد وفاتهم.

وجاء قرار ولاية كونيتيكت عشية الذكرى السنوية الـ376 لأول عملية شنق بتهمة السحر في نيو إنغلاند، وهو إعدام أليس يونغ.

وكان مئات الأشخاص، معظمهم من النساء، اتُّهموا بالسحر في نيو إنغلاند في القرن السابع عشر، ولاسيما خلال المحاكمات الشهيرة في سالم بولاية ماساتشوستس، بين 1692 و1693، والتي طغت عليها مشاعر الخوف والمعتقدات الخرافية.

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