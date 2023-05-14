تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 16 مليون ريال

تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية الإغاثية السعودية للشعب السوداني عبر منصة ساهم الآن 16 مليون ريال.

60 ألف متبرع

ولفتت قناة السعودية، إلى أن عدد المتبرعين عبر منصة ساهم تجاوز 60 ألف متبرع، ذلك ضمن الحملة الشعبية الإغاثية للشعب السوداني والتي يشرف عليها مركز الملط سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

يأتي ذلك وسط تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية للنازحين والمتضررين من الشعب السوداني.

إطلاق حملة التبرعات

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أعلن في وقت سابق، أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يُطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين في السودان، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.