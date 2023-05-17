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عدد المتبرعين تجاوز 91 ألف متبرع

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 17 مليون ريال

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 17 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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تجاوزت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني الـ 17 مليون ريال، بعدما سجلت التبرعات نحو 17.436.676 ريالًا، فيما بلغ عدد المتبرعين حتى الآن 91.738 متبرعًا، عبر منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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