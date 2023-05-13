تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة السودان تتجاوز 13 مليون ريال

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تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني 13 مليون ريال، وفقًا لما أفادت به قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل.
فيما بلغ عدد المتبرعين في الحملة الشعبية السعودية لدعم الشعب السوداني عبر منصة ساهم أكثر من 57 ألف متبرع.
يأتي ذلك وسط تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية للنازحين والمتضررين من الشعب السوداني.
وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أعلن في وقت سابق، أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يُطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين في السودان، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.