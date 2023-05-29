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تضمنت مسارات التراث والمسرح والأدب والأفلام

تتويج 9 طلبة من تعليم الرياض في مسابقة المهارات الثقافية

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
تتويج 9 طلبة من تعليم الرياض في مسابقة المهارات الثقافية
المواطن - فريق التحرير

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كرم وزير التعليم، يوسف البنيان، 9 من طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حققوا مراكز متقدمة في مسابقة المهارات الثقافية والتي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم.

تفاصيل التكريم

وحصل الطلاب ملاذ مشاري العتيبي (مسرح) وعبدالله سليمان العريض (أفلام) ووتين مازن البريدي (أفلام) وراشد ساند خشمان (تخصص موسيقى) على المركز الأول.

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كذلك فاز الطلبة العنود عبدالحكيم عبدالله (مسرح) ووليد محمد السلامي (موسيقى) وآزاد ساري معمار (موسيقى) على المركز الثاني في المسابقة، وحقق الطالبان ميار ثابت الزيبق (أفلام) وعبدالله يحيى الشمري (أدب) المركز الثالث.

تهنئة المدير العام

من جانبه، هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية وأسرهم ومعلميهم بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المسابقات اكتشاف وتطوير المواهب الطلابية واستثمارها في المجالات الثقافية من خلال مساراتها المتنوعة.

من المعروف أن مسابقة المهارات الثقافية هي مسابقة وطنية تطلقها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم، وتُعد الأولى من نوعها في المملكة، وتشمل الطلاب والطالبات من المراحل الابتدائية (الرابع، والخامس، والسادس) ومرحلتي المتوسط والثانوي، وتضمّ المسابقة 6 مسارات.

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