تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم

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أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل لها، بتجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم بحري، وذلك في ثاني أيام الهدنة والاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع.
يأتي ذلك مع تجديد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تأكيدهما على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المملكة العربية السعودية.
وشهد اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار خروقات واشتباكات متفرقة وتحليقًا للطائرات الحربية في سماء الخرطوم.
وقد أبلغ المسهّلون (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) قبل بدء وقف إطلاق النار، طرفي الصراع بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأبيض وهجمات جوية واستغلال للأسلحة.
وعلى إثر ذلك، انخرط ممثلون للجنة المتابعة والتنسيق في جدة في نقاشات بنّاءة حول المساعدات الإنسانية وإيصالها، وعملوا على ضم قيادات الطرفين للحديث عن الادعاءات بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المحتاجين.
ونظرًا لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجة لهذا الصراع المدمر، فجددت السعودية والولايات المتحدة التزامهما للشعب السوداني، مطالبين بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.