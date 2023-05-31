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مع وجود اشتباكات متقطعة وتحليق طيران الجيش 

تجدد القصف المدفعي في شمال أم درمان بالخرطوم

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
تجدد القصف المدفعي في شمال أم درمان بالخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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شهدت العاصمة الخرطوم جولة جديدة من الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء مع تجدد القصف المدفعي في شمال أم درمان.

طيران الجيش يحلق

وبحسب العربية، فإنه في وقت سابق سمع دوي إطلاق نار بشكل متقطع في منطقة المهندسين في العاصمة أيضًا، كما أشارت إلى أن طيران الجيش الحربي حلق في سماء أم درمان، وأن القوات المسلحة أغلقت كبري الفتيحاب من جهة أم درمان أمام المركبات والسيارات.

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وأتت تلك التطورات بعد جولة أخرى من الاشتباكات مساء أمس الثلاثاء في اليوم الثاني للهدنة القصيرة التي مددت ليل الاثنين لمدة 5 أيام.

تجدد القصف المدفعي في شمال أم درمان بالخرطوم

تعليق مشاركة الجيش السوداني

وقد دفعت تلك الانتهاكات المتكررة الجيش إلى تعليق مشاركته في مفاوضات جدة، مطالبًا الوساطة السعودية الأمريكية بالضغط على الدعم السريع من أجل تنفيذ بنود الهدنة وعلى رأسها الانسحاب من المستشفيات والمرافق العامة.

ومنذ انطلاق المفاوضات في جدة بين ممثلي القوتين العسكريتين في السودان قبل أكثر من أسبوعين، شهدت البلاد عدة انتهاكات، فيما تقاذف الطرفان المتصارعان الاتهامات وتحميل المسؤولية.

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