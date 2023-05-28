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ثهدف لدراسة سلوك الأجسام في حالة الطيران

تجربة الطائرة الورقية مع ريانة والقرني وسط تفاعل طلابي

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
تجربة الطائرة الورقية مع ريانة والقرني وسط تفاعل طلابي
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المواطن - فريق التحرير

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قام رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي بتطبيق تجربة الطائرة الورقية من محطة الفضاء الدولية، حيث تم تجهيز مروحتين للتجربة.

وأوضح علي القرني أن التجربة تهدف إلى تحديد الفروقات في بيئة الجاذبية الصغرى والأرض، والتي ستؤثر بدورها على الديناميكية الهوائية للطائرة الورقية، حيث تستهدف التجربة دراسة السلوك الفيزيائي للأجسام في حالة الطيران.

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ولفتت ريانة إلى أن المادة المصنوعة منها الطائرة الورقية لن تؤثر على التجربة، لافتة إلى عدم وجود هواء حيث يتم تحريكه فقط بالمراوح والمكيفات.

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وفي وقت سابق رحب رائدا الفضاء السعوديان بالطلاب والطالبات المشاركين في تجربة الطائرة الورقية في ثاني أيام التجارب العلمية، والتي استعد لها أكثر من 100 طالب وطالبة مبدين اهتمامهم وحماسهم للتجربة.

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