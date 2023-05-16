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بدءًا بالتدريب ووصولًا إلى التسليم

تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بمقاتلات F 16

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بمقاتلات F 16
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن بريطانيا تعتزم إنشاء “تحالف دولي” لمساعدة أوكرانيا في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F 16، وذلك إثر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.

تحالف دولي

ولفت بيان لرئاسة الحكومة البريطانية، إلى أن الرجلين اتّفقا في الاجتماع الذي عقد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في أيسلندا، على “العمل معًا من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية (…) بدءًا بالتدريب ووصولًا إلى تسليم مقاتلات F 16”.

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وأمس الاثنين، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتقديم الدعم من أجل ائتلاف للمساعدة في تزويد أوكرانيا بأسطول من المقاتلات الغربية الصنع، رغم عزوفه عن الوعد بتقديم طائرات فعلية خلال زيارة مفاجئة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

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وأبلغ سوناك، زيلينسكي بأنه حريص جدًّا على تشكيل هذا التحالف من الدول لمنح فولوديمير وشعبه دعمهم بالطائرات التي يحتاجونها.

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